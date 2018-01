Dragon Ball Super 56: le anticipazioni della messa in onda su Italia 1 del 5 gennaio

L'ultimo appuntamento della settimana conchiude in bellezza, visto che assisteremo a uno snodo cruciale per la saga di. Curiosi di conoscere qualche succosa anticipazione per la messa in onda su Italia 1 del 5 gennaio?

L'episodio 56 di Dragon Ball Super, in onda sul canale Mediaset domani 5 gennaio, si intitola "La nuova trasformazione" e vedrà un nuovo duello tra i protagonisti e il tanto malvagio quanto misterioso Goku Black.

Abbiamo già visto Goku, Vegeta e Trunks imbarcarsi in un viaggio nel tempo con la macchina riparata da Bulma verso il futuro di Trunks, in cui sono stati accolti dai pochi superstiti dell'umanità nell'epoca del giovane Saiyan. Ricongiuntosi con una rediviva Mai, Trunks condurrà suo padre e il protagonista nei sotterranei di West City, dove incontreranno anche un'inaspettata e vecchia conoscenza.

Successivamente, Goku e Vegeta sono pronti al confronto con Black e decidono di sprigionare un colpo d'aura per richiamarlo. Fattosi avanti il loro avversario, sarà Vegeta questa volta ad aprire le danze di un furioso scontro: trasformato in Super Saiyan Blue, il principe dei Saiyan sembra avere la meglio su Goku Black grazie al suo spirito combattivo, ma il nemico sprigionerà un'evoluzione totalmente nuova e incredibilmente potente...

Appuntamento dunque a domani, venerdì 5 gennaio, su Italia 1 alle ore 14:35!