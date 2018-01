Dragon Ball Super 57: cosa accadrà nell'episodio su Italia 1 dell'8 gennaio?

Lunedì 8 gennaio Mediaset ripartirà con la programmazione settimanale di: su Italia 1, dal lunedì al venerdì, andrà in onda un nuovo episodio del terzo pacchetto acquistato dalla Toei Animation. È il turno della puntata 57, scopriamone tutte le anticipazioni.

Come vi abbiamo già riportato nell'elenco dei titoli ufficiali di Dragon Ball Super, appartenente al pacchetto italiano acquisito da Mediaset, l'episodio si intitolerà "Zamasu, il signore dal corpo invulnerabile".

Al termine dell'episodio 56 abbiamo infatti visto che Black, messo alle strette da Vegeta, è stato soccorso da Zamasu, che ha svelato di essere in combutta con il Super Saiyan Rosé. Adesso si profila un doppio scontro tra Goku e Trunks e Black e Zamasu.

Il duello inizierà proprio nell'episodio 57, ma in breve tempo l'affiatamento dei due villain metterà fuori combattimento anche Goku e il figlio di Vegeta. Il redivivo principe dei Saiyan, insieme a un gruppetto composto dai membri della resistenza del futuro, riuscirà a distrarre Zamasu e Black il tempo necessario per dare ai tre eroi il tempo di tornare nella macchina del tempo per battere in ritirata e studiare un piano migliore.

Ma intanto, nel presente, Zamasu è nel Decimo Universo e osserva in TV i duelli del Torneo tra gli Universi 6 e 7, apprendendo l'esistenza delle Super Sfere del Drago. Decide così di recarsi da Zuno per rivolgergli delle domande...

Appuntamento a lunedì 8 gennaio con il nuovo episodio di Dragon Ball Super, alle 14:35 su Italia 1!