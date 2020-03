Dragon Ball Super 58: Goku avrà padroneggiato l'Ultra Istinto? Ecco gli spoiler completi

Dopo moltissimi indizi trapelati in rete in merito all'ultimo numero di Dragon Ball Super, tra cui persino le bozze originali di Toyotaro, sono finalmente disponibili gli spoiler completi del capitolo 58. Goku sarà riuscito a padroneggiare l'Ultra Isinto?

Il capitolo 57 si era fermato proprio sul più bello, con l'arrivo di Goku sul campo di battaglia grazie a Crilin che ha fatto strada all'amico per utilizzare la trasmissione istantanea. Nell'ultima uscita di Dragon Ball Super, intitolata "L'arrivo di Goku", il saiyan si prepara a fronteggiare Molo, ma non prima di aver dato una mano ai guerrieri Z.

Il capitolo 58 si apre con l'arrivo del protagonista sul campo di battaglia. Dopo aver ringraziato Crilin per avergli permesso di individuare la locazione della Terra, quest'ultimo gli chiede se sia riuscito a completare correttamente l'addestramento e, di conseguenza, se fosse ora in grado di sconfiggere Molo. Goku annuisce e gli rivela di essersi allenamento unicamente per riuscire a batterlo. Tuttavia, dopo aver espresso i propri timori in merito ai poteri dello Stregone, che probabilmente sta ancora nascondendo, il saiyan afferma di essere estremamente eccitato in virtù del combattimento.

Dopodiché, Goku si teletrasporta da Tien e Chaozu e sconfigge Zauyogi con un colpo. Nel frattempo, gli androidi 17 e 18, Piccolo e Gohan sono messi alle strette da Saganbo, e nemmeno il tentativo di Jaco di dissuadere l'avversario ha effetto. All'improvviso, lo scagnozzo di Molo viene colpito da qualcuno talmente veloce da essere impossibile da localizzare. È Goku, arrivato in loro soccorso grazie al teletrasporto. Piccolo, intanto, nota qualcosa di strano nell'amico, un potere talmente elevato da non essere percepibile con l'aura. Son ha ormai raggiunto un territorio ultraterreno.

Molo riconosce il potere del saiyan e anche lui non vede l'ora di poter combattere. Prima, tuttavia, il protagonista deve sbarazzarsi di Saganbo, tornato sul campo di battaglia. Goku si scusa con Gohan per averlo costretto alla battaglia ma non può esimersi dall'elogiare il figlio per aver ripreso ad allenarsi. Piccolo interviene e, ricordando il loro primo incontro, si rende conto che la differenza tra i due è ormai troppo grande.

Goku si trasforma in Super Saiyan Blue e mette all'angolo Saganbo che non ha intenzione di arrendersi. Molo continua a potenziare il suo scagnozzo senza sosta ma presto, inevitabilmente, il corpo del prigioniero evaso non è più in grado di tollerare ulteriore energia. Il saiyan allora intima Molo di smetterla di potenziarlo inutilmente e lo minaccia che gli mostrerà quella "super velocità" solo se scenderà sul campo di battaglia personalmente. Lo stregone accetta con entusiasmo, ma un istante dopo rimane stupito dalla nuova forma di Goku. Son, infatti, dopo aver chiuso per un attimo gli occhi, attiva l'Ultra Istinto Omen.