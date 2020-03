Dragon Ball Super 58: i primi spoiler svelano il risultato dell'allenamento di Goku?

Anche in questo periodo di quarantena non può mancare il consueto appuntamento mensile con il nuovo capitolo di Dragon Ball Super. Dopo l'uscita di alcune bozze del capitolo 58, sono trapelate in rete primi spoiler in merito all'ultima uscita del manga che promette straordinari risvolti.

Manca ormai meno di una settimana all'uscita del 58° numero di Dragon Ball Super, previsto al debutto il 20 marzo su Manga Plus. A ben tre giorni di distanza, dunque, il noto insider Ryokutya, uno dei leaker più celebri del settore, ne ha approfittato per condividere in rete alcune prime impressioni in merito al nuovo capitolo che ha avuto modo di leggere in anteprima. Al solito, le informazioni dell'insider necessitano di essere colte con particolare attenzione, motivo per cui vi rimandiamo ai commenti per suggerirci le vostre opinioni nei riguardi degli spoiler in questione:

"Mi chiedo se basti solo Goku [probabilmente in merito allo scontro con Molo]. C'è anche una scena che si vede spesso in Dragon Ball. Cercate di apprezzare un po' di più il modo in cui i vostri amici guadagnano tempo.

A quanto pare, il risultato dell'allenamento di Goku è che può attivare l'XX in qualunque momento [Ultra Istinto?].

Le parole di Piccolo nei riguardi di Goku, che grazie a quell'abilità è ormai irraggiungibile per chiunque, sono particolarmente tristi..."

Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione per opinioni e impressioni a caldo.