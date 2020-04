Dragon Ball Super 59: Goku vs Molo, una battaglia mozzafiato

Dopo un precedente capitolo entusiasmante, il manga di Dragon Ball Super torna su Manga Plus con una puntata ricca di colpi di scena e all'insegna dell'azione. Riuscirà Goku a impedire i piani di Molo e la distruzione della Terra?

Come vi avevamo raccontato dagli spoiler del capitolo 59 di DB Super, la puntata è in larga parte incentrata sul combattimento tra l'iconico eroe e lo stregone, la cui reale identità è ancora un mistero. L'episodio inizia proprio dall'arrivo di Goku sul campo di battaglia, dopo aver sfoderato l'Ultra Istinto "Omen" per fronteggiare il potente avversario.

Dopo un momento di sorpresa collettiva al nuovo potere del saiyan, la battaglia ha finalmente inizio. Il protagonista sfodera attacchi talmente rapidi che Molo riesce appena a parare. Mentre la battaglia imperversa, in una galassia lontana, Vegeta interrompe per un momento il suo addestramento sul Pianeta Yardrat per notare come lo scontro sia finalmente cominciato.

Nuovamente sulla Terra, Gohan e Piccolo avvertono Goku che le sfere del drago si trovano al Palazzo di Dende e, pertanto, può scatenare i propri poteri senza alcun timore. Senza farselo ripetere una seconda volta, il saiyan sfodera un'onda energetica superando l'illusione dello stregone, allo stesso modo di come ha fronteggiato Kefla nell'anime. Goku pare avere la meglio in quanto Molo non sembra riuscire ad assorbire le energie del protagonista a causa della sua incredibile velocità. Nel frattempo, Whis domanda a Merus se è possibile che Goku sblocchi i capelli argentei, ma il pattugliatore gli rivela che è impossibile.

Molo, finalmente, decide di rivelare i propri pieni poteri, frutto di migliaia di Pianeti assorbiti, e con grande abilità riesce a impedire i movimenti di Goku fino ad assorbirgli talmente tanta energia da non riuscire più a mantenere l'Ultra Istinto. A questo punto, Merus rivela a Whis che il limite dell'Ultra Istinto Omen è proprio questo: un continuo drastico calo delle energie.

Nonostante Molo sia ormai convinto di avere la vittoria in pugno, Goku risveglia a sorpresa l'Ultra Istinto ancora una volta, avvertendolo che continuerà a usare il massimo fino alla fine. Il prossimo capitolo, il numero 60, uscirà a il 20 maggio.