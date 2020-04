Dragon Ball Super 59: tale padre, tale figlio nel nuovo capitolo

Da Dragon Ball Z abbiamo fatto la conoscenza di Gohan, figlio di Goku e Chichi. Crescendo, Gohan è diventato un guerriero come il padre e come il suo mentore, Piccolo, ereditando tratti da entrambi. Ma il capitolo 59 di Dragon Ball Super pubblicato su MangaPlus ieri 20 aprile 2020 sottolinea quanto il ragazzo sia simile a Goku.

Finalmente Goku è arrivato sul campo di battaglia, dopo che i suoi amici hanno provato a sfidare gli sgherri di Molo. Soltanto il saiyan protagonista di Dragon Ball Super sembra al momento capace di rivaleggiare col nemico e intende farlo con l'Ultra Istinto, stato solo parzialmente padroneggiato dopo un lungo allenamento con Merus.

Durante la battaglia tra Goku e Molo che ha avuto luogo nel capitolo 59 di Dragon Ball Super, Gohan avvisa suo padre di non preoccuparsi della Terra e di utilizzare tutte le forze a propria disposizione. Per riportare tutto alla normalità tanto ci sono le Sfere del Drago, già raccolte dal gruppo di terrestri. Ciò riporta alla mente uno altro episodio che però fu presentato a parti inverse.

Durante la saga di Cell, di Dragon Ball Z, Gohan aveva paura di utilizzare tutta la propria energia contro il cyborg, dato che rischiava di distruggere parte del pianeta. Goku lo avvisò di non preoccuparsi troppo, dato che avevano le Sfere del Drago per riportare tutto alla normalità. Vi è piaciuta questa citazione a parti inverse inserita da Toyotaro in Dragon Ball Super 59?