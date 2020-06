Dragon Ball Super 61: il commento di Piccolo scatena un video divertente di un fan

Vegeta è stato al centro di Dragon Ball Super capitolo 61 in tutti i sensi. Il principe dei saiyan ha finalmente potuto mostrare le sue qualità, la tecnica imparata su Yardrat e la propensione al combattimento che lo contraddistingue. In tutte queste scene dedicate a Vegeta da Toyotaro c'è spazio anche per un particolare commento di Piccolo.

Nel capitolo 61 di Dragon Ball Super, proprio agli inizi del combattimento tra Molo e Vegeta quando non erano ancora chiare le capacità del saiyan, Piccolo afferma che Vegeta sa valutare la forza degli avversari, in risposta ai commenti di C18 e degli altri personaggi presenti. Ciò però ha suscitato l'ilarità di qualche fan e uno di essi ha deciso di creare un video apposito che ha poi caricato in rete.

Diventato virale grazie a Twitter, il fan MatoiRisu ha caricato sul proprio account il video realizzato molto semplicemente che potete vedere in basso. Il coprotagonista di Dragon Ball Super, secondo Piccolo, sarebbe capace di capire la forza dell'avversario, ma il video dimostra che non è propriamente così. Con una carrellata rapida di scene, assistiamo a tutte le sconfitte che Vegeta ha subito tra Dragon Ball e Dragon Ball Super dove c'era stata sicuramente una valutazione della forza avversaria, da quella con Zarbon e C18 alle ultime con Zamasu e Jiren.

Quindi non è propriamente vero che Vegeta sappia stimare la forza dell'avversario, a meno che il saiyan non sbagli per una questione di orgoglio a sovrastimare la propria di potenza. Voi come la pensate? E vi è piaciuto il video realizzato da MatoiRisu?