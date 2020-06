Dragon Ball Super 61 è su MangaPlus: Vegeta dimostra di essere il più forte

È passato quasi un mese dalla pubblicazione di Dragon Ball Super capitolo 60. La scorsa volta, Goku non era riuscito a resistere contro gli incessanti attacchi di Molo a causa dell'Ultra Istinto non ancora padroneggiato completamente. A salvare la situazione è arrivato Vegeta che sembrava avere un ottimo asso nella manica.

Finalmente il principe dei saiyan tornerà al centro della scena e non più oscurato dall'amico-rivale Kakaroth, e lo fa in Dragon Ball Super capitolo 61, da oggi disponibile su MangaPlus. Il principe dei saiyan attacca fin dalla prima pagina, la quale mostra anche il titolo del capitolo: "Vegeta rinato".

I primi attacchi del saiyan non sembrano avere effetto su Molo e Piccolo, Gohan, C18 e C17 hanno dei dubbi sui tentativi di Vegeta. Colpo dopo colpo, la battaglia va avanti e lo stregone è visibilmente in vantaggio. Tuttavia il saiyan non cede e piano piano sembra diventare più forte e raggiungere un livello alla pari con il nemico.

Tuttavia ci si accorge quasi subito che non è Vegeta ad essere diventato più forte bensì Molo più debole, e la causa di tutto questo è da riscontrarsi nella nuova tecnica imparata da Vegeta su Yardrat. La fissione spirituale forzata sta permettendo al saiyan di estrarre pian piano energia dal corpo di Molo e l'esito si vede grazie a una sfera di energia che appare in cielo.

Mentre la battaglia va avanti e Vegeta riesce a liberare sempre più energia dal suo avversario, rimandandola poi al legittimo proprietario, Piccolo parla con Goku e fa capire quanto l'altro protagonista di Dragon Ball Super sia cresciuto mentalmente. Ciò è da imputare all'incontro con Goku e probabilmente Vegeta sta cercando anche di fare ammenda per il suo passato tentando di salvare la galassia da Molo.

Dopo aver avuto il permesso di Jaco, Vegeta si prepara a sferrare il colpo di grazia a Molo. Tuttavia il mago utilizza la sua magia per fuggire e dirigersi verso la navicella. Qui uccide Shimorekka e divora 73, in cui aveva nascosto parte dei poteri e dell'energia. Assumendo una nuova forma, stavolta Molo diventa ancora più forte e mette al tappeto immediatamente Vegeta. Cosa potranno fare i protagonisti di Dragon Ball Super per fermare la nuova trasformazione del nemico?