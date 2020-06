Dragon Ball Super 61: spoiler completi, spiegata la straordinaria tecnica di Vegeta

È il principe dei saiyan ma per lungo tempo è stato messo nell'ombra da un plebeo come Kakaroth. Pur lavorando duro, non è mai riuscito a superare l'eterno rivale sin da quando si scontrò con lui nella battaglia sulla Terra. Ma Toyotaro con Dragon Ball Super vuole ridare il ruolo da protagonista a Vegeta.

Il titolo del capitolo 61 di Dragon Ball Super è "Vegeta rinato" e fa capire quanto questa storia mensile, che celebrerà anche i cinque anni del manga, ruoti intorno alla rinascita del principe dei saiyan. Come abbiamo saputo da altre anticipazioni, nella prima fase c'è uno scontro corpo a corpo tra Vegeta e Molo ma i colpi del saiyan non sembrano avere troppo effetto, come non mancano di far notare Gohan e gli altri spettatori.

Tuttavia Piccolo è sicuro che Vegeta abbia un asso nella manica perché altrimenti non si sarebbe comportato in quel modo. Nell'attacco successivo, Vegeta schiva sorprendentemente l'attacco di Molo e nel farlo estrae l'energia dal corpo del nemico. Questa si condensa in una sorta di sfera spiegando che è una separazione forzata del potere spirituale.

Colpo dopo colpo, Vegeta fa uscire sempre più energia dal corpo di Molo che si condensa in una sfera sempre più grande nel cielo. Intanto il cattivo torna sempre più vecchio fino a ricrescere la barba. Su Yardrat, Pibara sta seguendo lo scontro e conferma che Vegeta sta utilizzando la tecnica con successo. Molo si arrabbia e continua ad attaccare Vegeta ma è diventato più debole e ora è un avversario con cui si può avere a che fare.

L'energia intanto si dissipa nell'universo e i guerrieri più forti riescono a tornare in vita una volta ottenuta l'energia che gli era stata sottratta. Ora che Molo è al tappeto, Vegeta chiede a Jaco se vuole catturarlo vivo o se può ucciderlo. Jaco risponde che è meglio ucciderlo dato che nessuno potrebbe farlo ma, mentre il saiyan si prepara al colpo finale, Molo riesce a usare i suoi poteri magici e a sparire.

Vegeta lo insegue e si trova nei pressi della navicella dove Molo uccide Shimorekka e assorbe 73. Dopo aver respinto Vegeta, Molo si presenta in una nuova forma affermando di essere molto più forte di prima e di avere anche le tecniche peculiari dell'androide. Inizia così una nuova fase per la battaglia di Dragon Ball Super.