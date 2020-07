Dragon Ball Super 62: Goku è in pericolo, quale sarà il suo destino?

Il capitolo 62 di Dragon Ball Super poteva essere quello della vittoria dei protagonisti che, dopo tante difficoltà, potevano riuscire a battere il nemico della saga, Molo. Nulla è andato secondo i piani e anzi ci sono stati diversi momenti che hanno stravolto le possibilità di vittoria dei combattenti di Dragon Ball Super.

Adesso che ha assorbito 73, potrebbe non essere più possibile battere Molo. Le nuove abilità del nemico sono state messe in bella mostra in Dragon Ball Super 62 e ormai sembra che non ci sia più nulla da fare per i protagonisti. Niente aiuti esterni come Crilin con i senzu o Dende con i poteri curativi, niente utilizzo della fusione con Potara o danza Metamor.

I guerrieri si sono ritrovati ad affrontare Molo all'interno di un'arena inscalfibile all'apparenza, e per questo sono stati messi tutti al tappeto uno dopo l'altro. Chi ha subito più danni però è stato Goku, col protagonista che, dopo un'ottima combo di attacchi, deve subire un colpo devastante da Molo che gli trapassa il pettorale destro lasciandogli un buco enorme. Nella situazione attuale, Goku rischia di morire e non c'è nessuno nei paraggi che possa curarlo neanche un minimo.

Difficile che Toyotaro decida di lanciare una morte del genere in Dragon Ball Super, anche se non è detto che tutti riescano a rimanere vivi alla fine della saga. Sicuramente però se Goku dovesse morire, torneranno in azione le sfere del drago. Come vedreste una morte del protagonista anche se temporanea?