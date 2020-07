Dragon Ball Super 62: Molo riceve altri potenziamenti, ecco il miglioramento di un potere

I protagonisti di Dragon Ball Super sono in grave pericolo. Ormai sembra non esserci più scampo per Goku e compagni dopo che Molo ha raggiunto un nuovo livello assorbendo l'androide 73 in cui aveva nascosto parte del proprio potere, da usare come backup d'emergenza in caso succedesse qualcosa di grave. E l'assorbimento è andato a buon fine.

Oltre a ottenere una nuova forma che abbiamo visto sul finale di Dragon Ball Super 61, Molo ha ottenuto anche i poteri dell'androide. Ciò vuol dire che ha ottenuto l'abilità di copiare le tecniche altrui, capacità che già aveva creato diversi grattacapi a Gohan e Piccolo. Nel corpo dell'androide, questa capacità si limitava alla copia di tre poteri da utilizzare uno alla volta e per una durata massima di 30 minuti.

Molo durante questo nuovo combattimento assorbe i poteri di Vegeta afferrandolo al collo, ma il malvagio di Dragon Ball Super non manca di spiegare che adesso il limite dei 30 minuti è stato rimosso, lasciando attoniti gli altri guerrieri. Se già Molo inizialmente era estremamente potente, ora sembra che Toyotaro e Toriyama abbiano deciso di dargli ulteriori capacità tali da renderlo imbattibile. E infatti Goku è stato gravemente ferito, così come Piccolo, mentre tutti gli altri sono al tappeto.

Cosa succederà nel prossimo arco di Dragon Ball Super?