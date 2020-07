Dragon Ball Super 62: previsioni dal prossimo capitolo, come fare per battere Molo?

Manca sicuramente poco alla fine della saga di Molo, che sta tenendo banco in Dragon Ball Super ormai da tanto tempo. Toyotaro ha dato vita alla prima storia originale del manga, dopo anni di riadattamento dei contenuti dell'omonimo anime. Ma come si concluderà questa storia? Il capitolo 62 di Dragon Ball Super farà fare un altro passo in avanti.

Tolte le prime tavole di Dragon Ball Super 62, pubblicate dallo stesso Toyotaro per mettere un po' di pepe all'attenzione dei lettori, proviamo a immaginare cosa accadrà nel prossimo capitolo. Innanzitutto ormai Molo è da solo, i suoi seguaci sono tutti messi in disparte o uccisi e pertanto i guerrieri Z non devono fare altro che concentrarsi su un unico nemico. Non che ciò renda più semplice la situazione dato che neanche la tecnica di Vegeta sembra avere effetto sulla nuova trasformazione di Molo.

Il nemico è troppo potente e, pertanto, anche unendo le forze, i protagonisti di Dragon Ball Super non è detto possano sconfiggerlo con dei metodi normali. La situazione potrebbe richiedere l'arrivo della fusione di Gogeta, in modo tale da renderla canonica anche nel manga, e questo capitolo di Dragon Ball Super potrebbe proprio gettare le basi per il ritorno del guerriero saiyan più potente. Gohan, Piccolo, C17, C18 e gli altri potrebbero concentrarsi in un attacco contemporaneo per dare il tempo a Goku e Vegeta di riprendersi un minimo e iniziare la danza della fusione.

Inevitabilmente, Toyotaro inserirà tante scene di battaglia durante il capitolo, magari intermezzate da qualche commento di Jaco o degli Angeli che stanno osservando il tutto, al sicuro in un altro angolo della galassia. Quali sono le vostre previsioni su Dragon Ball Super 62?