Dragon Ball Super 62: ecco tutti i salvataggi falliti dei personaggi a causa di Molo

Dragon Ball Super 62 è stato intenso e brutale a causa di Molo, il cattivo che con la sua nuova trasformazione ha messo al tappeto praticamente ogni guerriero dalla parte dei buoni. Un capitolo così probabilmente non se lo aspettava nessuno, dato che è stata una battaglia a senso unico col cattivo che ha spadroneggiato in lungo e in largo.

Vegeta KO con un Big Bang Attack, poi è stato il turno di Goku che è stato letteralmente trafitto dal braccio di Molo, poi Gohan e Piccolo, i due androidi C-17 e C-18. Tutti tranne Jaco sono stati messi al tappeto da questo praticamente imbattibile nemico di Dragon Ball Super. Ma c'era dietro le quinte chi voleva aiutarli. Dal santuario di dio, Dende si era lanciato in soccorso e stava avvisando Piccolo del suo arrivo, ma purtroppo la trasmissione telepatica è stata intercettata da Molo.

Per evitare disturbi di questo genere, il demonio ha innalzato una barriera intorno al campo di battaglia che non permette intrusioni. Ciò ha bloccato anche l'arrivo di Crilin che, nonostante fosse malconcio, si stava dirigendo da Goku e gli altri con un sacchetto di Senzu. I semi avrebbero fatto riprendere i protagonisti permettendo loro di combattere ancora. In pratica in un solo colpo Molo è riuscito a dimostrare la propria intelligenza e supremazia nei confronti dei guerrieri Z.

Solo Merus è riuscito, probabilmente con i suoi poteri angelici, a superare questa barriera. Come si comporterà l'Angelo contro Molo?