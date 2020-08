Dragon Ball Super 63: è arrivato il momento dell'Ultra Istinto completo, Goku è pronto

È da tanto tempo che abbiamo a che fare con l'Ultra Istinto. Questa tecnica divina aggiunta in Dragon Ball Super è ancora in parte misteriosa, ma sappiamo che Goku è capace di usarla sia parzialmente che completamente. Ma quest'ultimo stato è difficile da raggiungere per il saiyan.

Tuttavia il capitolo 63 di Dragon Ball Super sembra voler preparare a Goku in versione Ultra Istinto completo. Dopo aver usato quello parziale, denominato Ultra Istinto Omen, per ben due volte contro Molo e inutilmente, Goku si è ritrovato a doversi affidare a Merus. L'angelo però ha l'obiettivo di risvegliare questa capacità nel protagonista di Dragon Ball Super a cui a quanto pare serve solo una piccola spinta.

Sacrificandosi, Merus sembra far scatenare qualcosa in Goku. Con una scena che ricorda quella contro Freezer e la trasformazione in Super Saiyan, alla fine di Dragon Ball Super 63 vediamo il saiyan di spalle che sembra attivare proprio l'Ultra Istinto completo. Inoltre, come sottolineato da Merus, grazie alla forza attuale Goku otterrà uno stato più stabile che mai. Dovremo aspettare un altro mese prima di scoprire se Goku ci è davvero riuscito, riuscirà a sconfiggere Molo una volta per tutte?