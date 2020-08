Dragon Ball Super 63: data di uscita e previsioni dell'ultima battaglia con Molo

Dragon Ball Super è entrato in una fase delicatissima del primo arco narrativo originale del manga. Toyotaro ha lanciato un nuovo nemico, Molo, e diversi nuovi personaggi, tra cui Merus. Entrambi sono stati al centro di questo arco narrativo in un modo o nell'altro e ora si trovano faccia a faccia.

Dopo il debutto nello scorso mese di Dragon Ball Super 62, i fan sono rimasti sbigottiti per la sconfitta di Goku e Vegeta, completamente distrutti dalla nuova potenza di Molo. Sembra non esserci stato nessuno capace di fronteggiare il nemico finché non è apparso Merus nella parte finale. Cosa possiamo aspettarci da Dragon Ball Super 63?

Innanzitutto, Merus è comparso ma con in dosso i vestiti da poliziotto galattico e non quelli angelici. Per questo è presumibile che, almeno nella prima fase del combattimento, Merus non farà uso di alcun potere particolare della sua specie. Molo però potrebbe essere più forte e ciò costringerebbe l'Angelo a usare qualche potere particolare. Potremmo quindi sì assistere alla morte definitiva di Molo ma anche alla cancellazione di Merus.

È difficile che nello stato attuale Goku e Vegeta tornino in battaglia, perciò Merus potrebbe essere l'unico personaggio a intraprendere questo scontro finale, a meno che non permetta di ottenere qualche power up improvviso ai due protagonisti. Dragon Ball Super 63 esordirà su MangaPlus il 20 agosto alle ore 17:00.