Dragon Ball Super 63: Goku e l'ultima tavola a colori, una scena già vista?

Dragon Ball Super non ha mancato nel corso dei capitoli di prendere in prestito qualche caratteristica cara al prequel quanto a scopo citazionale che di reinterpretazione. Basti pensare, infatti, al personaggio di Freezer e al suo dialogo con Goku durante l'episodio 111. Questa volta, un omaggio sembra provenire direttamente dall'omonimo manga.

La trasformazione di Goku in Super Saiyan è un ricordo indelebile per tutti i fan poiché al culmine della rabbia il protagonista riuscì a sfoderare un'abilità considerata leggendaria per la stessa razza saiyan. La furia provocata dalla perdita del proprio migliore amico, brutalmente ucciso da uno spietato Freezer, spinse il noto eroe a superare i propri limite e a raggiungere un nuovo stadio di potere.

Nel corso del capitolo 63 di DB Super, Toyotaro sembra aver preso in prestito la scena immaginata all'epoca da Akira Toriyama per evidenziare i sentimenti di Goku. Un fan, un certo Ultra Riyaz, ne ha approfittato per colorare l'ultima tavola del capitolo in questione e ha notato una certa somiglianza con la rabbia del protagonista prima di raggiungere il Super Saiyan. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al confronto in questione paragonando la scena di Toyotaro, in calce alla notizia, a quella di Toriyama, in cima alla pagina.

E voi, invece, trovate in questa tavola una citazione per evidenziare il nuovo power-up di Goku o la somiglianza è solo una coincidenza? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.