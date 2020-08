Dragon Ball Super 63: Merus svela una nuova abilità degli Angeli

Come ogni mese, il capitolo di Dragon Ball Super ha fornito nuovi spunti di analisi per comprendere meglio l'immaginario delineato da Akira Toriyama e Toyotaro con l'introduzione del multiverso e di una sua gerarchizzazione. In particolare, il capitolo 63 ha messo in campo la determinazione di un eroe.

Grazie al sacrificio di Merus, che ha rinunciato alla vita per permettere a Goku di avere una possibilità di sconfiggere Molo, le sorti della battaglia sono profondamente cambiate, a maggior ragione che il protagonista al termine del capitolo sembra aver innescato un nuovo processo evolutivo. Ad ogni modo, lo scontro tra l'Angelo e lo stregone ha riservato diverse informazioni in merito alle abilità degli angeli, nella fattispecie in merito alla loro capacità di nascondere il proprio status divino.

Il caso di Merus è stato piuttosto particolare, in quanto da apprendista ha preso parte alla squadra di Pattugliatori Galattici come uno dei guerrieri più abili. Durante il combattimento con Molo, non senza qualche sorpresa, lo stregone si è reso conto che il proprio avversario stava "camuffando" i propri poteri. Tale mossa, oltre ad avergli permesso di restare in vita più a lungo, ha chiarito come Merus è stato in grado di lavorare per la Pattuglia Galattica senza essere riconosciuto da alcuno. Un vero e proprio limitatore di potere che sottolinea le innumerevoli capacità degli Angeli, creature che a conti fatti sono notevolmente più forti degli stessi dei della distruzione.

Quali altri assi nella manica nascondono le creature angeliche secondo voi? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.