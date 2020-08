Dragon Ball Super 63 spoiler: Molo trova pane per i suoi denti, prime immagini e riassunto

Goku e Vegeta hanno perso di nuovo contro Molo, il nuovo cattivo preparato da Toyotaro e Toriyama per questa saga di Dragon Ball Super. Sembra che niente possa fermarlo dopo aver ottenuto la sua nuova forma, per questo i protagonisti sono in una condizione di difficoltà importante.

Dragon Ball Super 63 intanto sta per arrivare. La data di uscita prevista è il 20 agosto, ma in rete girano già le prime bozze che potete osservare in basso. Le tavole in questione si concentrano sulle primissime pagine del capitolo e ci raccontano già cose importanti su ciò che dovremo aspettarci.

Riprendendo dalla fine dello scorso capitolo, Merus è arrivato a salvare al situazione. Jaco chiede al collega dov'è finito per tutto quel tempo, e l'Angelo si scusa per il ritardo, rivelando però di essere lì solo per guadagnare tempo e non per mettere al tappeto il nemico. Nel frattempo viene notato come Goku, Vegeta e gli altri siano scomparsi dall'interno della barriera e, per questo, Molo la disattiva. Merus infatti vuole far "terminare l'allenamento a Goku", anche se non si sa ancora bene come.

Lo scontro tra i due contendenti inizia e Merus ottiene subito un vantaggio grazie anche all'utilizzo di un'arma che ricorda lo storico bastone allungabile di Goku, apparso all'inizio di Dragon Ball. Con un attacco dopo l'altro, Merus infligge diverse ferite a Molo, che sembra capire qualcosa sull'avversario. Come continuerà il capitolo 63 di Dragon Ball Super? Vedremo Goku tornare con l'Ultra Istinto completo?