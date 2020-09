Dragon Ball Super 64: data di uscita e previsioni, Goku è pronto per battere Molo?

Dragon Ball Super sembra essere arrivato palesemente alla fine dell'arco narrativo. Molo ha creato molti grattacapi ai protagonisti e neanche l'Ultra Istinto incompleto di Goku è stato capace di distruggere il malvagio. Ma l'arrivo di Merus ha reso più vulnerabile Molo e l'Angelo sembra aver scatenato anche qualcosa in Goku.

Dragon Ball Super 64 arriverà il 18 settembre, di venerdì, su MangaPlus in inglese e spagnolo. Ma cosa presenterà Toyotaro ai suoi lettori? L'ultima tavola del precedente capitolo sembra non lasciare spazio a dubbi: Goku arriverà nello stato di Ultra Istinto, stavolta però in modo completo. Seguendo le parole dell'ormai scomparso Merus, la nuova versione della tecnica divina sarà la più stabile mai usata dal protagonista.

Tolte le prime pagine dove verrà confermata la trasformazione di Goku, il saiyan dovrà dare fondo a tutte le sue tecniche per affrontare Molo. Per questo ci aspettiamo un capitolo ricco di combattimenti e scene d'azione, mosse e tecniche d'alto livello tra cui anche una Kamehameha in Ultra Istinto. Quanto durerà però questa battaglia?

Sarà uno scontro tra i due che può portare soltanto alla sconfitta di uno o dell'altro, per questo è impensabile che questa schermaglia tra i due possa durare più di tanto. È probabile quindi che Dragon Ball Super 64 terminerà lo scontro oppure si fermerà appena prima del colpo finale. E voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo?