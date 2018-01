Dragon Ball Super 64: l'epica battaglia continua su Italia 1 il 17 gennaio!

Goku e Vegeta sono tornati nel Futuro per aiutare Trunks e fronteggiare il duo composto da Black e Zamasu in un'esplosiva battaglia finale. È il riassunto della puntata odierna (16 gennaio) disu Italia 1, ma è tempo di scoprire cosa avverrà nella messa in onda del 17 gennaio con l'episodio 64.

Il titolo della puntata numero 64 di Dragon Ball Super è il seguente: "Zamasu e Black si fondono". Proprio così, i due villain (che, come abbiamo potuto vedere, corrispondono alla stessa identità, solo appartenenti a versioni temporali differenti, ovvero quella del Kaioshin del Decimo Universo) decideranno di unirsi in un unico e potentissimo essere divino.

Trunks tenterà, infatti, di imprigionare Zamasu, inizialmente riuscendoci. Tuttavia, un errore di valutazione permetterà a Zamasu di liberarsi e di ricongiungersi con Black. Dopo aver compreso di aver sottovalutato i suoi avversari, proporrà infine al suo doppio con le fattezze del nostro Goku di fondersi. L'unione che ne conseguirà, attuata grazie agli orecchini Potara che indossano, creerà un essere al di là di ogni comprensione in termini di potenza, per di più immortale grazie alla nuova abilità di Zamasu dopo aver utilizzato le Super Sfere del Drago.

Per Goku, Trunks e Vegeta, si metterà davvero male...

Appuntamento a domani, mercoledì 17 gennaio, alle 14:35 su Italia 1!