Dragon Ball Super 64: Goku mette in mostra il suo Ultra Istinto nei nuovi spoiler

I protagonisti di Dragon Ball Super sono alle prese con la battaglia finale contro Molo lo stregone, il cattivo che da diversi mesi sta mettendo a rischio l'esistenza dell'universo. Dopo essersi liberato di Vegeta, Piccolo, Gohan e indirettamente di Merus, soltanto Goku sembra essere capace di fermarlo. E per farlo deve usare l'Ultra Istinto.

Dopo aver usato l'Ultra Istinto incompleto, Goku non è stato in grado di reggere alla lunga i colpi di Molo. Merus però crede in lui e in particolare pensa che il saiyan possa farcela sfruttando il vero potere dell'Ultra Istinto. Le prime tavole di Dragon Ball Super 64 ci hanno mostrato la presa di posizione di Goku nelle pagine iniziali, mentre i primi spoiler leakati nelle scorse ore ci forniscono una panoramica sull'intero capitolo.

Riappare Beerus che dice a Whis che sembra che tutto abbia funzionato a dovere. Goku sta affrontando Molo senza addirittura guardarlo, evitando e parando i suoi colpi mentre guarda in altre direzioni. Il suo corpo, infatti, si muove da solo e senza pensare. Beerus si fa vedere nei paraggi del campo di battaglia e apprezza il modo di combattere di Goku, mentre il protagonista di Dragon Ball Super chiede a Molo se non prova un minimo di rimorso per aver ucciso tante persone, ma Molo rifiuta di essere ucciso da chiunque, anche da una divinità.

Molo subisce i colpi di Goku mentre, arrabbiato, tenta di assorbire l'energia della Terra. Il saiyan però lo scaraventa contro una roccia e Molo rimane parzialmente sommerso dai detriti. Goku informa Jaco che intende sconfiggere Molo come terrestre e non come membro della Pattuglia Galattica, dato che sopra Molo pende la pena capitale.

Beerus osserva la scena e, mentre Molo implora di non essere ucciso, rivela di non avere una bella sensazione. Dragon Ball Super 64 arriverà ufficialmente su MangaPlus il 18 settembre alle ore 17:00.