Dragon Ball Super 64: la nascita di un Pattugliatore Galattico

Durante tutto il corso di Dragon Ball sono diversi i personaggi che sono riusciti a sviluppare la propria caratterizzazione e a crescere di pari passo con gli eventi della storia. Tra coloro che invece sono rimasti nel bene e nel male sempre gli stessi spicca proprio l'iconico protagonista, Goku.

Tra le novità di cui ha bisogno la serie per rinnovarsi spicca l'esigenza di cambiare l'atteggiamento di Goku, un personaggio che difficilmente si è evoluto all'interno della trama principale. Toyotaro sembra aver preso seriamente in considerazione questa idea, lasciando intravedere tra i primi spoiler del capitolo 64 un comportamento del saiyan diverso dal solito.

Il capitolo si apre con la nave della Pattuglia Galattica in giro per il cosmo, dove un pattugliatore al suo interno sente di aver perso qualcosa di importante. Nuovamente sulla Terra, Jaco è stupito dalla sparizione di Merus e, preoccupato dalla reazione di Goku, gli chiede se stia bene. Il saiyan fa un respiro profondo e rivela all'amico di aver imparato un'altra lezione da Merus, ovvero che non sta più combattendo da solo.

Mentre Whis e Beerus osservano da lontano, l'Angelo si rende conto che è ormai una questione di tempo prima di scoprire se il protagonista sia davvero in grado controllare o meno i propri sentimenti. Goku è consapevole che durante questa battaglia è stato salvato sia da Vegeta, da Dende e da Merus, di cui quest'ultimo a costo della vita. Tuttavia, per la prima volta riconosce la differenza tra lui e loro, ovvero che le azioni dei suoi amici non erano per salvarlo ma per proteggere l'intero universo. Chiede così a Jaco per quale motivo abbia deciso di lavorare nella Pattuglia Galattica. Egli risponde di essere entrato nella squadra per salvaguardare la pace nell'Universo e per indossare la splendida tuta d'agente. Goku gli rivela che quella risposta è la stessa datagli da Merus durante l'allenamento e si rende conto di sentirsi proprio come un Pattugliatore Galattico, finalmente pronto a proteggere l'Universo da Molo.

Nel frattempo torna anche lo stregone, particolarmente seccato dopo la batosta subito contro l'Angelo. Goku invita Jaco a mettersi da parte e dopodiché avverte Molo che adesso è rimasto solo lui a poterlo sconfiggere, poiché grazie all'ultimo insegnamento di Merus le cose andranno molto diversamente questa volta.