Dragon Ball Super 64: perché Beerus è preoccupato per la scelta di Goku?

Il conflitto di Dragon Ball Super sta entrando nelle sue fasi finali. Con la scena che si è spostata appieno sulla Terra, ha avuto inizio l'ultima battaglia contro Molo e le sue forze di criminali. Per ora è rimasto solo il grande cattivo in piedi, che era riuscito a eliminare quasi completamente gli avversari.

Tuttavia l'intervento di Merus prima e l'utilizzo dell'Ultra Istinto perfetto da parte di Goku poi hanno completamente ribaltato la situazione. Alla battaglia di Dragon Ball Super 64 hanno assistito anche Whis e Beerus, con il Dio della Distruzione che sta apprezzando ciò che sta vedendo. Goku sembra in vantaggio netto fino al finale del capitolo.

Tuttavia proprio nelle ultime vignette disegnate da Toyotaro, la scelta di Goku di combattere da terrestre sembra mettere in allarme tutti, soprattutto Beerus. Il dio dalla forma felina ammette di avere una brutta sensazione, riferendosi probabilmente all'animo buono del protagonista di Dragon Ball Super. Dato che eviterà di uccidere Molo, Goku potrebbe essere in pericolo e quindi Beerus sarebbe preoccupato per il destino del saiyan. Ora che è diventato un avversario che potrebbe tenergli testa mentre è al massimo rischia infatti di morire per una scelta comunque egoistica.

Cosa accadrà dopo il cliffhanger del capitolo 64 di Dragon Ball Super? Sarà Beerus a uccidere definitivamente Molo? Lo scopriremo nel prossimo capitolo del manga che sarà pubblicato su MangaPlus nella seconda metà di ottobre.