Dragon Ball Super 64: tutta la potenza dell'Ultra Istinto in una tavola

In Dragon Ball Super la tecnica divina dell'Ultra Istinto è stata già utilizzata in passato da Goku durante il Torneo del Potere. Il saiyan fu costretto a usarla contro il potentissimo Jiren, ma dopo quella volta non è stato più capace di farne uso. Grazie a Merus e al suo gesto estremo, il saiyan è riuscito a controllare il nuovo potere.

È bastato pochissimo per capire che Goku con l'Ultra Istinto è più forte di Molo. Il cattivo di Dragon Ball Super non è riuscito a reggere il passo col saiyan, subendo a ogni vignetta un colpo diverso. Attacco dopo attacco, lo storico protagonista ora con i capelli argentati mette sempre più in difficoltà lo stregone ed è palesemente in vantaggio.

C'è una tavola in particolare che però fa capire quanto sia forte Goku in versione Ultra Istinto. Poco dopo aver fatto uso della tecnica divina, Goku sferra un pugno nello stomaco a Molo in volo, che viene spedito ancora più in alto. La potenza dell'attacco crea un'onda d'urto che sconvolge non solo l'area circostante bensì l'intera Terra: due vignette in particolare di questa doppia pagina fanno vedere gli effetti dello spostamento d'aria su tutto il pianeta.

Ora resta da capire quali sono le intenzioni di Goku e se d'ora in avanti l'Ultra Istinto sarà permanente.