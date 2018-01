Dragon Ball Super 65: le anticipazioni dell'episodio del 18 gennaio su Italia 1

La messa in onda su Italia 1 diprosegue, ovviamente, domani - giovedì 18 gennaio - con l'episodio 65 del nuovo anime midquel di Dragon Ball Z. L'incredibile scontro tra Goku, Vegeta, Trunks e Zamasu continua, con un risvolto inaspettato: il Kaioshin e Black si sono fusi in un essere potentissimo. Come andrà a finire?

L'episodio 65 di Dragon Ball Super si intitolerà "Il sommo potere del Supremo: è giunta la fine?" e sarà trasmesso su Italia 1 alle ore 14:35 di domani, giovedì 18 gennaio. Nella messa in onda di oggi - 17 gennaio - abbiamo visto come Trunks abbia fallito nel sigillare Zamasu, che ha deciso di utilizzare gli orecchini Potara per fondersi con Black.

Il nuovo Zamasu, un essere invincibile e immortale che presenta l'aspetto del Kaioshin con la capigliatura del Super Saiyan (di colore bianco), riuscirà in poco tempo a sopraffare sia Goku che Vegeta, stremati da un duello praticamente impossibile. Anche Trunks, dopo aver messo in salvo Bulma e Mai, si unirà a uno scontro drammatico che vedrà i tre Saiyan in estremo svantaggio.

Appuntamento, quindi, su Italia 1 a ora di pranzo nella giornata di domani: come si concluderà la battaglia per il destino del futuro del nostro Trunks?