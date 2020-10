Dragon Ball Super 65, arrivano gli spoiler completi! Ecco come finisce il capitolo

Negli ultimi giorni c'è stato un gran parlare di Dragon Ball Super capitolo 65. I fan sono rimasti molto delusi per le prime pagine d'anteprima pubblicate da V-Jump a causa di un gesto sconsiderato di Goku. Negli ultimissimi giorni, tra interviste e dichiarazioni, sono arrivate altre pagine spoiler sul capitolo.

In mattinata è stato però condiviso il riassunto completo di Dragon Ball Super 65, naturalmente spoiler per chi vuole attendere l'uscita ufficiale del capitolo su MangaPlus. Vediamo insieme cosa ci riserveranno le pagine che ancora non conosciamo.

Dopo le prime otto tavole di Dragon Ball Super che abbiamo già visto e analizzato, vediamo Molo ferirsi la mano mentre tenta di attaccare Goku. Beerus è annoiato e spera che il saiyan finisca la cosa in fretta, ma il protagonista vuole ancora parlare con Molo, anche dopo le richieste di Jaco. Goku vuole sapere se Molo tornerà in prigione, quando il nemico nota una pietra alle spalle del protagonista. Dopo aver risposto che non è disposto a tornarci, ottiene la pietra che mostra come Molo sia riuscito a rubare i poteri di Merus prima che l'Angelo morisse.

Molo sembra quindi utilizzare l'Ultra Istinto come Goku, dato che Merus era in grado di sfruttarlo, sorprendendo anche Beerus. Adesso la battaglia tra Goku e Molo si sposta su un nuovo livello, con lo stregone che fa uso anche dei suoi poteri usando la terra stessa per attaccare il saiyan. Goku però sembra tranquillo nonostante tutto e, dopo un conflitto aereo, i due tornano a terra.

Molo si arrabbia con Goku che sembra fin troppo tranquillo, quando il corpo del mostro inizia a gonfiarsi e mutare stranamente. È il potere di Merus che sta distruggendo il corpo di Molo dall'interno dato che quest'ultimo non si è mai allenato abbastanza in generale, figuriamoci per contenere il nuovo potere. Molo pensa di dover trovare un nuovo corpo mentre Whis avverte Goku di farla finita subito.

Goku si prepara al colpo finale quando Molo scompare e riappare facendo emergere la propria testa dal terreno e sparando un'onda energetica contro il saiyan. Questi la schiva, ma Molo oramai si è fuso con la Terra: il suo corpo è diventato l'intero pianeta e pertanto tutti sono in pericolo. Come avvisa Whis, se così tanta energia dovesse esplodere all'improvviso, l'intera galassia verrebbe spazzata via.

Come farà Goku a battere Molo adesso? Sacrificherà i propri amici e l'intera galassia per fermare il mostro?