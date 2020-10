Dragon Ball Super 65: come Vegeta può rimediare all'errore commesso da Goku

Gli appassionati di lunga data dell'universo di Dragon Ball sono ormai abituati nel vedere Goku commettere un errore dopo l'altro contro gli antagonisti di turno, e la scelta di donare un senzu a Molo nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super è stata percepita come esagerata, che sia un modo per dare più spazio al Principe dei Saiyan?

Nonostante Goku sia infatti riuscito a padroneggiare la tecnica divina dell'Ultra Istinto, ha comunque pensato di ignorare i consigli dei suoi compagni, e di far recuperare le forze allo stregone, il quale è riuscito a recuperare la sua mano, persa durante lo scontro con Merus, e ad utilizzare i poteri di quest'ultimo. Non riuscendo a contenere l'energia angelica il corpo di Molo ha cominciato ad espandersi, fino a quando ha deciso di unirsi al pianeta, riuscendo a resistere a questo fenomeno.

Naturalmente i fan non si sono lasciati intimorire da questi sviluppi, e hanno immediatamente ripensato ad una delle teorie emerse alcuni mesi fa, ovvero che a distruggere Molo sarebbe stato Vegeta, in cerca di vendetta per l'umiliante sconfitta subita su Neo Namek. La nuova tecnica appresa sul pianeta Yardrat, la Fissione Spirituale Forzata, potrebbe tornare estremamente utile per separare Molo dalla Terra, e garantire così al Principe dei Saiyan di dargli il colpo di grazia.

Secondo molti Vegeta potrebbe insegnare a Goku la tecnica in breve tempo, essendo un'estensione del Controllo dello Spirito, per preparare un attacco combinato, cosa meno probabile visto l'orgoglio che contraddistingue il personaggio. Cosa ne pensate di questo probabile intervento da parte di Vegeta? Preferireste vedere lui piuttosto che Goku nel combattimento finale contro Molo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nel capitolo 65 Molo si è mostrato con un nuovo corpo, e vi lasciamo ai dettagli sul lavoro di Toriyama e Toyotarō.