Dragon Ball Super 65: la community si spezza, i fan contro Toyotaro

Il sentore era nell'aria già in occasione dei primi spoiler del capitolo 65 di Dragon Ball Super, tuttavia l'astio nei confronti di Toyotaro sta assumendo toni sempre più violenti e negativi. In occasione di un suo recente post su Twitter, tra l'altro molto interessante, il cinguettio è stato sommerso da critiche e insulti.

Il capitolo 65 di DB Super non ha soddisfatto le aspettative dei fan, almeno nelle sue tavole iniziali, eppure le reazioni dei fan stanno prendendo una piega forse fin troppo discutibile. In un recente post del sensei, in cui anticipava un suo piccolo contributo per il Jump Festa 2021, si sono intravisti i due lati della community legata al franchise.

Da un lato i fan delusi dagli ultimi avvenimenti hanno manifestato una lunga serie di critiche e insulti all'autore, come potete notare da uno degli screen allegati in calce alla notizia, dall'altra diversi appassionati sono accorsi in difesa di Toyotaro contro la violenza di alcuni commenti. Una situazione molto spiacevole ed estremamente irrispettosa nei confronti del sensei che tra l'altro aveva dedicato al cinguettio un comunicato interessante anche ai fini del futuro di Dragon Ball.

Attualmente il post è ancora aperto ed è possibile scorgere i commenti che si intervallano tra critiche e messaggi di supporto. E voi, invece, cosa ne pensate delle scelte di Toyotaro e Toriyama di riproporre un ennesimo errore di Goku? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.