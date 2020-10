Dragon Ball Super 65: Goku ci ricasca, il destino della Terra è segnato?

I primi spoiler del capitolo 65 di Dragon Ball Super hanno acceso dibattiti e polemiche di ogni sorta e oggi, dopo settimane di attesa, è finalmente arrivato il giorno tanto atteso. L'ultima uscita del manga di Toyotaro e Toriyama è ora disponibile su Manga Plus, ed ha mostrato l'esito dello scontro tra Goku e Molo.

Dopo aver padroneggiato l'ultra Istinto completo, Goku ha definitivamente sconfitto lo stregone, ormai impotente di fronte alla forma finale del Saiyan. Dopo aver assestato l'ultimo colpo ad un Molo completamente distrutto, Goku torna da Crilin e recupera i Senzu, per poi offrirne uno al Divoratore di Pianeti in cambio del suo ritorno spontaneo nel Carcere Galattico.

Goku spiega a Molo che la ragione per cui non potrà mai essere al suo livello è data dalla sua mancanza di allenamento. Lo stregone ha sempre ottenuto il potere sottraendolo agli altri, mentre Goku ha formato il suo corpo combattendo contro centinaia di avversari sempre più forti. Dopo avergli spiegato il funzionamento dell'Ultra Istinto e avergli consegnato il Senzu, Goku si prepara a scortare l'avversario nel Carcere, ma Molo riesce a distrarre il Saiyan abbastanza a lungo per recuperare la pietra di Merus e ottenerne i poteri.

Molo acquisisce quindi la capacità di utilizzare l'Ultra Istinto ed inizia ad attaccare Goku senza sosta, mettendolo in difficoltà. Goku, tuttavia, capisce immediatamente che il potere di Molo presenta un grosso limite: non avendo mai allenato il proprio corpo, lo stregone non è in grado di sostenere il contraccolpo della tecnica degli dei. Il corpo di Molo si ingrandisce sempre di più, e Goku riesce nuovamente a metterlo al tappeto.

A questo punto il Saiyan non ha scelta e, sotto consiglio di Whis, decide di porre fine alla vita di Molo una volta per tutte. In un ultimo colpo di scena però, Molo si fonde con il pianeta stesso e pone Goku di fronte ad una scelta impossibile: lasciarlo libero di uccidere a proprio piacimento o distruggerlo, provocando però l'esplosione del pianeta o persino dell'intera galassia.

Esattamente come nell'arco narrativo di Cell, dunque, Goku paga la scelta di aver consegnato un Senzu al suo avversario, anche se per ragioni differenti. Per scoprire come si concluderà la battaglia dovremo aspettare il capitolo 66, in uscita il prossimo 20 novembre.