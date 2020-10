Dragon Ball Super 65: l'inconcepibile nuovo corpo di Molo

Molo ha dato davvero battaglia in Dragon Ball Super, mettendo in difficoltà Goku e gli altri protagonisti del manga come non accadeva da tantissimo tempo. Non sono bastati allenamenti, nuove tecniche, battaglie di gruppo: lo stregone riusciva sempre a tirare fuori un asso dalla manica grazie soprattutto alle sue abilità magiche.

Quello presentato in Dragon Ball Super 65 da Toyotaro e Toriyama va però ancora oltre. Dopo aver ricevuto la pietà di Goku, Molo ha deciso di rifiutare la generosità del saiyan e mandare di nuovo tutto in rovina. Dapprima ha utilizzato l'Ultra Istinto di Merus, dato che ha rubato con successo i poteri dell'angelo, e poi lo ha combinato con i suoi poteri magici.

Ciò però sembra non essere bastato per sconfiggere Goku dato che Molo non si è mai allenato in generale, figuriamoci per controllare l'immenso potere dell'Ultra Istinto. Per questo allo stregone serviva un nuovo corpo, uno che potesse sostenere quell'immenso potere. E l'ha trovato praticamente all'istante, dove nessuno se lo aspettava.

Poco prima che Goku gli desse il colpo di grazia, Molo riesce a fondersi con la Terra intera e così è diventato in grado di contenere il potere di Merus e dell'Ultra Istinto. Adesso però la situazione si fa ancora più seria dato che il destino di Molo è del pianeta viaggia su binari paralleli e che la morte dello stregone potrebbe addirittura minacciare l'esistenza dell'intera galassia. Insomma, Goku stavolta ha messo davvero a repentaglio miliardi di vite.