Dragon Ball Super 65, nuova immagine spoiler: che sta succedendo a Molo?

Tra tavole presentate in anticipo da V-Jump e immagini spoiler che vari leaker hanno postato in rete, Dragon Ball Super 65 ha diviso i fan. Le scelte di Toyotaro e Toriyama finora sembrano essere state incomprensibili quanto quelle di Goku, col personaggio in particolare al centro delle critiche a causa di alcune scelte.

Riassumiamo cos'è successo finora: nelle prime otto pagine di Dragon Ball Super 65, presentate con alcune bozze dalla redazione della rivista, abbiamo visto Goku dare un Senzu a Molo, facendo promettere a quest'ultimo che non ucciderà più nessuno. Dopo aver mangiato il fagiolo magico, Molo ovviamente si scaglia contro Goku.

Un colpo di scena che non sappiamo provoca però un potenziamento di Molo che ottiene il potere di Merus. Una nuova immagine leak di Dragon Ball Super 65 ci mostra come sta andando adesso il combattimento. Sembra che, grazie a questo nuovo potere, Molo sia riuscito a fondersi con la Terra e scaglia una potente onda energetica contro Goku ancora in Ultra Istinto e il protagonista sembra esserne completamente travolto.

Se lo scontro va ancora avanti significa che Goku non riesce a reggere botta contro il nemico ristabilitosi. In basso potete osservare l'immagine in questione con la terrificante nuova forma di Molo e Goku in balia dell'avversario.