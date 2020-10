Dragon Ball Super 65: nuovi spoiler, ecco a cosa ha portato l'incoscienza di Goku

Le prime bozze di Dragon Ball Super 65 hanno lasciato molto perplessi i fan del manga. Toyotaro è stato attaccato in rete a causa delle scelte di trama. Ma nell'intervista all'editor di V-Jump abbiamo saputo come proseguirà l'arco.

Dopo le prime otto pagine pubblicate, l'editor ha rivelato che ci sarebbe stato un grosso twist. Fino a poche ore fa non si sapeva di cosa si poteva trattare, ma adesso un'immagine spoiler di Dragon Ball Super 65 rivela il contenuto.

Dopo aver attaccato Goku, Molo sembra aver riottenuto il proprio potere di copia che aveva rubato all'androide 73 fondendosi. Nell'immagine lo si vede sorridere beffardo e ristabilito mentre nella mano regge il medaglione rosso in cui rinchiudeva i poteri. Ma soprattutto a sorprendere è la presenza in quel medaglione del volto di Merus.

L'angelo ormai scomparso torna quindi a sorpresa in Dragon Ball Super anche se in un modo che nessuno si aspettava. Adesso Molo è in grado di usare i suoi poteri di cui non conosciamo l'entità e potrebbe diventare davvero imbattibile per gli eroi del manga. A questo punto sembra impensabile che Goku possa sconfiggerlo, facendo capire quanto è stato incosciente nel far ristabilire l'avversario in cambio di una promessa che non avrebbe mai mantenuto.