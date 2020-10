Dragon Ball Super 65: i parallelismi con Cell, Goku non ha imparato la lezione?

L'uscita dei primi spoiler del capitolo 65 di Dragon Ball Super hanno scatenato la furia dei fan contro Toyotaro e gli ultimi sviluppi dell'arco narrativo. Come se ciò non bastasse, alcuni parallelismi con la saga di Cell sembrano fare dell'ultima uscita del manga una copia carbone dell'episodio 181 di DBZ.

La delusione dei fan ha inondato i trend mondiali nella giornata di ieri, profondamenti amareggiati dal controverso sviluppo dell'ultima parte della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Le decisioni che hanno portato il protagonista a donare un fagiolo a Molo hanno dell'inverosimile, al punto tale da lasciare enormemente perplesso Jaco dinnanzi a un'azione tanto scellerata.

Eppure, le sequenze con le quali si sono svolti gli avvenimenti hanno celato qualcosa di familiare ad alcuni appassionati che non hanno perso tempo a recuperare la saga di Cell. L'utente Renaldo, infatti, come potete notate voi stessi in calce alla notizia, ha rintracciato all'interno dell'episodio 181 di Dragon Ball Z numerosi parallelismi con gli spoiler del capitolo 65. Dagli sguardi, dalle inquadrature e dal susseguirsi delle vicende tutto sembra estremamente simile. Goku sembra non aver imparato nulla dagli errori commessi con Cell che lo hanno poi portato a prendere la drastica decisione di scarificarsi per salvare la Terra. Che la sua decisione scellerata possa ora compromettere la vita di qualcuno dei presenti, o il sensei ha in mente qualche asso nella manica?

Diteci cosa ne pensate di questi ultimi avvenimenti nello spazio riservato ai commenti.