Dragon Ball Super 65 spoiler: Goku è uno sconsiderato nel nuovo capitolo

Ci siamo, Dragon Ball Super sta per tornare con un nuovo capitolo. L'uscita in Giappone di V-Jump è vicina e, di conseguenza, lo è anche dell'uscita in inglese e spagnolo sul portale MangaPlus.

Alla fine di Dragon Ball Super 64 ci siamo trovati davanti a un cliffhanger dove Goku sembrava avere qualcosa in mente per occuparsi di Molo. L'Ultra Istinto sembra essere troppo potente per permettere al protagonista di essere impensierito dal nemico. Tuttavia il gesto finale di Goku ha lasciato abbastanza a bocca aperta tutti, dai fan ai personaggi del manga.

Come ogni mese, sono state pubblicate le primissime tavole del nuovo capitolo. Dragon Ball Super 65 si intitolerà "Goku il terrestre" e vedremo Crilin nei pressi del campo di battaglia, ancora con il sacchetto di Senzu nella mano sinistra. Osserva Goku contento di vederlo ancora sano e salvo, mentre il saiyan decide di liberare Molo dal masso che lo teneva intrappolato.

Mentre il nemico si rialza, Goku si ritrova in un lampo da Crilin per prendergli i Senzu e di nuovo in un lampo torna sul campo di battaglia davanti a Molo, allibito per ciò che sta succedendo. Goku dà un Senzu allo stregone per farlo riprendere, con la promessa che però si farà portare tranquillamente in prigione dove non farà più nulla.

Molo si riprende ma dimostra immediatamente che il gesto di Goku è stato un errore: nell'ultima delle prime tavole di Dragon Ball Super 65, Molo tenta di attaccare il saiyan che però resta fermo al suo posto. Come continuerà il capitolo? In basso potete osservare queste prime scene disegnate da Toyotaro.