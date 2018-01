Dragon Ball Super 66: anticipazioni dell'episodio di venerdì 19 gennaio su Italia 1

Ci avviciniamo agli sgoccioli della furiosa battaglia che vede Goku, Vegeta e Trunks frapporsi al terribile Zamasu, ormai resosi potentissimo essere divino e immortale. Stiamo parlando, ovviamente, della programmazione disu Italia 1, che prosegue anche domani, venerdì 19 gennaio, con l'episodio numero 66.

L'episodio 66 di Dragon Ball Super si intitola "La sfida finale" e vedrà il ritorno di un personaggio amatissimo dal fandom dell'opera di Akira Toriyama: parliamo ovviamente di Vegeth!

Com'era facilmente intuibile, infatti, Goku e Vegeta decideranno di fondersi utilizzando a loro volta gli orecchini Potara: come spiegano i Kaioshin, l'effetto della Fusione con gli orecchini da parte degli esseri mortali non determinerà un'unione permanente, ma anzi avrà breve durata (ed ecco perché, in Dragon Ball Z, Goku e Vegeta si sono slegati mentre erano nei panni di Vegeth).

Non senza qualche remora da parte del principe dei Saiyan, come al solito, nascerà quindi Vegeth Super Saiyan Blue, un essere potentissimo al pari di Beerus e in grado di sgominare facilmente Zamasu. Tuttavia gli effetti della Fusion svaniscono in poco tempo e i nostri eroi si ritrovano nuovamente alle strette contro l'essere supremo.

La determinazione di Trunks, tuttavia, darà vita a un'arma segreta che gli permetterà di sferrare il colpo decisivo contro uno Zamasu sempre più instabile...

Appuntamento alle ore 14:35 su Italia 1 domani, venerdì 19 gennaio! Ricordiamo, però, che potrebbe essere l'ultimo episodio ad andare in onda durante la settimana, visto che si preannuncia un cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset.