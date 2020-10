Dragon Ball Super 66, conclusione della battaglia con Molo: come finirà e quando uscirà

Siamo giunti al momento nevralgico della saga e, stavolta, nessuno sa come finirà. Quello di Molo è stato il primo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super inedito e pertanto non c'è nessun anime che può anticiparci quale sarà la risoluzione conclusiva. Dovremo attendere ancora qualche giorno prima di sapere cos'hanno in serbo gli autori.

Dragon Ball Super 66 chiuderà ufficialmente la saga di Molo come ormai dichiarato sia dalla rivista, dalle anteprime che dall'editor di V-Jump. Ma cosa conterrà? Inevitabilmente il cattivo sarà abbattuto in un modo o nell'altro, ma bisogna capire ancora da chi. La situazione non è delle più rosee dato che Goku ha esitato più volte nell'uccidere il nemico che adesso si è fuso con la Terra. Una situazione difficile e che potrebbe portare alla morte dell'intera galassia.

Chi sembra essere più adatto per questo compito al momento è Vegeta. Il principe dei saiyan dovrà di nuovo fare coppia con Goku in modo tale da creare attacchi sinergici: mentre il principe si occuperà di attaccare Molo per rimuovere energia, Goku invece dovrà attaccarlo per sfinirlo e renderlo più debole. In questo modo il duo potrebbe riuscire ad arginare l'esplosione della Terra e riuscire a rimediare in futuro ai problemi creati negli ultimi capitoli.

Meno probabile è invece il ritorno della fusione, magari con Gogeta, che unirebbe l'Ultra Istinto di Goku alla nuova tecnica di Vegeta e, combinando le due cose, sarebbe in grado di ottenere gli stessi risultati delle scelte di sopra.

Un'altra ipotesi in ballo per Dragon Ball Super 66 è quella di un intervento superiore, un altro dopo quello del finale della saga di Zamasu, non improbabile vista la situazione ma che genererebbe ripetitività. Ciononostante, l'intervento di un Whis, di un Beerus o dei Zeno non è da escludere.

Dragon Ball Super 66 sarà pubblicato il 20 novembre alle ore 16:00 su MangaPlus.