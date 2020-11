Dragon Ball Super 66: dubbi sul destino di Whis e Beerus, cosa gli farà Zeno?

Dragon Ball Super si è lanciato due anni fa nella lunghissima saga di Molo, per il momento la più longeva del manga. Dragon Ball Super 66 ha portato finalmente a termine lo scontro finale tra Goku e lo stregone, ma c'è ancora molto di cui discutere e ciò avverrà nel capitolo 67 di Dragon Ball Super, in arrivo il prossimo mese.

La saga di Molo si chiuderà infatti con Dragon Ball Super 67 come annunciato dalla rivista V-Jump pochi giorni prima la pubblicazione dello scorso capitolo. Uno dei punti che si chiuderà nel prossimo capitolo sarà la questione di Merus, scomparso pochi numeri fa per aver interagito in modo troppo invadente nelle faccende che non gli competevano.

All'inizio di Dragon Ball Super 66, mentre Beerus si stava preparando ad aiutare Goku, Whis riceve una chiamata dal gran sacerdote. L'angelo e il Dio della Distruzione sono così obbligati ad abbandonare immediatamente il campo di battaglia per recarsi nel loro reame, probabilmente per rispondere ad alcune domande su Merus. Ma gli Zeno potrebbero anche prendere in considerazione una punizione per il duo che ha indirettamente aiutato Merus.

La chiusura della situazione, forse definitivamente, la vedremo nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super. Cosa avrà in mente Zeno per Whis e Beerus?