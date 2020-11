Dragon Ball Super 66: un inaspettato ritorno ha segnato il destino della Terra

Il capitolo 66 di Dragon Ball Super ha portato alla conclusione della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, con le battute finali dello scontro tra Guerrieri Z e il terribile stregone Molo. Dopo le ingenue azioni di Goku, il nemico era riuscito a recuperare i suoi poteri, mettendo a rischio l'intero pianeta Terra.

Dopo aver recuperato il suo braccio, perso durante il combattimento con Merus, Molo è stato in grado di ottenere l'energia angelica, e per contenerla è stato costretto ad unirsi, letteralmente, con la Terra. Nonostante Goku e Vegeta abbiano provato più volte a mettere in difficoltà il gigantesco Molo, i due sono stati progressivamente privati della loro energia vitale, ma grazie ad un'idea di Piccolo, il Principe dei Saiyan è riuscito ad invertire il processo della tecnica della Fissione Spirituale.

Assorbendo energia dai Guerrieri Z, e dalle persone che si trovano nel Santuario di Dio, Goku riesce a malapena a tornare allo stadio di Super Saiyan Blue, e i suoi attacchi vengono nuovamente respinti da Molo. Tuttavia, alle spalle dei protagonisti, si nota improvvisamente un'enorme sfera di energia, che Vegeta scaglia immediatamente su Goku. Dalle tavole successive si capisce come a mandare tutta quella forza sia stato il piccolo Ub, reincarnazione di Majin Buu, e che l'aiuto di quest'ultimo è stato richiesto da Jaco.

Senza un intervento del genere Goku non sarebbe riuscito a colpire, e distruggere, il cristallo sulla fronte di Molo, quindi Ub è stato fondamentale per la salvezza dell'intero pianeta. Va quindi considerata la possibilità di vedere il piccolo combattente in azione nel corso di Dragon Ball Super, magari nel prossimo arco narrativo. Ricordiamo che visti gli eventi sembra che le aspettative su Vegeta siano state deluse, e vi lasciamo ad una maestosa statua di Goku Ultra Istinto da 4000 euro.