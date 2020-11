Dragon Ball Super 66: spoiler assurdi! Un ritorno inaspettato e finale della saga - Aggiornata

L'attuale saga di Molo partì nel volume 9 di Dragon Ball Super. Sembra passato tanto tempo dalla pubblicazione di quei capitoli e quella fase che era partita con le migliori premesse per lo sviluppo dei personaggi, si è evoluta poi con alcuni risvolti che non hanno pienamente convinto i fan.

Dopo le reazioni negative al capitolo 65 di Dragon Ball Super, è il turno del prossimo numero. Il 20 novembre arriverà su MangaPlus Dragon Ball Super 66 ma sono già state condivise le prime pagine in versione bozza dalla rivista. In più, sono stati leakati alcuni spoiler per Dragon Ball Super 66 che hanno fatto adirare i fan. Vediamo insieme però le nuove vignette del capitolo 66 trapelate in rete.

Sono circa otto le immagini presenti nei tweet in basso. Molo ha preso il sopravvento e Goku non riesce a fare granché. Col suo arrivo, Vegeta cerca di colpire la Terra usando la sua nuova tecnica per estrarre energia, mentre Goku si avventa contro Molo ma viene fermato dal nemico. Viene quasi stritolato e perde la forma in Ultra Istinto, ma all'improvviso Goten e Trunks da lontano danno la propria energia che raggiunge Vegeta.

Il principe dei saiyan dà poi l'energia raccolta a Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue. Da questo punto in poi è verosimile che Goku riesca a capire qualcosa dell'Ultra Istinto e poi utilizzi le forme che abbiamo visto nelle pagine di ieri, successive a queste scene di oggi. Cosa vi aspettate alla fine da Dragon Ball Super 66?



Aggiornamento: sono comparse nuove immagini che lasceranno tutti a bocca aperta. Nelle nuove scene diffuse, Vegeta usa la Genkidama e a dargli l'energia c'è anche il giovane Ub. Inoltre Goku, assorbendo la sfera di energia lanciata, riesce a distruggere il cristallo di Molo. Il nemico scompare lasciando un cratere e il protagonista di Dragon Ball Super alza il pollice in segno di vittoria.