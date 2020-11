Dragon Ball Super 66: l'omaggio di Toyotaro al Goku di Toriyama nell'ultima immagine

Il mangaka Toyotaro è un grande fan del mondo di Dragon Ball e, insieme al sensei Akira Toriyama, sta portando avanti la serializzazione di Dragon Ball Super mensilmente sulla rivista V-Jump di Shueisha. Da ammiratore del lavoro del sensei, inserisce qui e lì dei rimandi a vignette e scene precedentemente inserite nel fumetto originale.

Anche nel capitolo 66 di Dragon Ball Super ne è presente uno e bisogna arrivare alle fasi finali del capitolo per trovarlo. Questo omaggio si trova alla fine dello scontro con Molo, quando Goku è riuscito a sbarazzarsi con successo del pericoloso nemico non senza il bisogno dell'aiuto dei suoi amici e soprattutto di Uub.

Una volta concluso lo scontro, Goku è in piedi e alza il pollice della mano destra in segno di vittoria, con un sorriso stampato sul volto. Questa vignetta di Dragon Ball Super però è quasi ricalcata da una vignetta inserita in Dragon Ball da Akira Toriyama. L'utente DBTeam ha individuato le due vignette e le ha messe una di fianco all'altra nel tweet che potete vedere in basso.

A sinistra c'è il Goku disegnato da Akira Toriyama, con maglia blu e pollice della mano sinistra alzata, e a destra il Goku del recentissimo capitolo di Dragon Ball Super. Un omaggio a una vecchia vittoria del saiyan, ricordavate la scena?