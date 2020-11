Dragon Ball Super 66: le aspettative su Vegeta sono state deluse?

Col nuovo capitolo di Dragon Ball Super si conclude finalmente l'arco narrativo di Molo con immensa delusione dei fan per il ruolo affibbiato a Vegeta. Vediamo cosa è successo.

Con l'arrivo del potentissimo villain, nelle precedenti pagine del manga i guerrieri Z si sono sottoposti a svariati allenamenti, in particolare il principe dei Saiyan ha imparato numerose tecniche sul pianeta Yardrat. Questo fece sognare i fan, soprattutto a seguito dell'annuncio del ritorno di Vegeta in questa nuova parte di Dragon Ball Super, che conoscendo le nuove tecniche del guerriero, tra cui la Fissione Spirituale Forzata e la Trasmissione Istantanea, hanno sperato in un suo importante ruolo nel capitolo che avrebbe portato alla sconfitta dell'antagonista. Purtroppo le cose sono andate diversamente e la presenza del Saiyan è servita unicamente come mezzo per rendere Goku più forte.

Recentemente abbiamo seguito la battaglia tra il protagonista e Molo, il quale fusosi con l'intero pianeta Terra stava mettendo in seria difficoltà l'eroe ma fortunatamente l'arrivo di Vegeta è riuscito ad essere d'aiuto a Goku. Egli infatti ha sfruttato la Fissione Spirituale Forzata per togliere energia al nemico e nelle nuove pagine di Dragon Ball Super lo abbiamo visto anche creare una propria Genkidama che, invece di essere sfruttata per sconfiggere il nemico è servita a rendere l'altro Saiyan ancora più forte rendendolo, inoltre, in grado di utilizzare una nuova tecnica. Quest'ultima l'abbiamo approfondita in un'altra news di Dragon Ball Super. Questo evento ha acceso l'ira di molti fan i quali, visti i bizzarri allenamenti a cui si è sottoposto Vegeta, avrebbero preferito vedere la nuova mossa utilizzata da quest'ultimo piuttosto che da Goku, avendo, il protagonista, commesso svariati errori nel corso della battaglia.

E voi cosa ne pensate di quest'ultimo capitolo e del ruolo del principe dei Saiyan? Scrivetecelo nei commenti.