Dragon Ball Super 66: tante sorprese per la fine dello scontro con Molo

Nei giorni scorsi ci sono stati tanti spoiler su Dragon Ball Super 66 che, anche se decontestualizzati, hanno suscitato le critiche aspre dei fan. Ma adesso su MangaPlus è disponibile in inglese e spagnolo il capitolo completo. Cosa hanno preparato Toriyama e Toyotaro per Dragon Ball Super 66?

Vegeta capisce subito che Molo, ora fuso con la Terra, sta assorbendo energia dall'umanità e per questo intima agli altri di volare per evitare il drenaggio. Intanto Goku affronta Molo ma ormai il corpo di quest'ultimo è diventato il pianeta stesso. Mentre Beerus sta per intervenire, arriva una chiamata imprevista con una convocazione per lui e Whis. Prima di andarsene, l'Angelo avvisa Goku di distruggere il cristallo sulla fronte di Molo. Queste sono le pagine che abbiamo già visto nelle bozze di Dragon Ball Super 66, ed è con l'arrivo di Vegeta che inizia la parte inedita di capitolo.

Il principe dei saiyan sta colpendo ripetutamente la Terra, in modo tale da estrarre energia da Molo. Tuttavia non può farlo per troppo tempo dato che a sua volta Molo sta prendendo energia da Vegeta. Goku si avventa quindi contro il cristallo di Molo, ma questi riesce a fermarlo e a fargli perdere energie ed Ultra Istinto. La situazione sembra disperata, quando Jaco capisce qualcosa e va via. Intanto Crilin e gli altri danno la propria energia a Vegeta in modo tale che questi possa dirigerla verso Goku.

Ciò non basta al protagonista di Dragon Ball Super che al massimo riesce ad arrivare nello stato di Super Saiyan Blue. Infatti, l'energia divina non è abbastanza e ne servirebbe dell'altra. Tutti sono stanchi, ma improvvisamente arriva una massa di energia enorme verso Vegeta. Il Kaioshin nel corpo di Majin Bu ha infatti trovato il giovane Uub che, alzando la mano al cielo, dona la sua enorme energia divina, ottenuta essendo la reincarnazione di Majin Bu malvagio.

Quest'energia sembra essere abbastanza dato che Vegeta la lancia ancora una volta verso Goku che, toccandola, ottiene un avatar spirituale gigante con il quale ferma le braccia di Molo. Poi, con un solo pugno, distrugge il cristallo del nemico che scompare nel nulla ma lasciando salva la Terra. Il protagonista alza il pollice in segno di vittoria. In Dragon Ball Super 67 assisteremo alla fine della saga.