Dragon Ball Super 67 arriva con nuovi spoiler e immagini: l'inizio del finale di saga

Dopo ben due anni, la minaccia di Molo è finalmente svanita dal manga scritto e disegnato da Toyotaro e supervisionato da Akira Toriyama. Col capitolo 67, Dragon Ball Super chiuderà questa saga una volta e per tutte. Ma c'è ancora da risolvere qualche piccola questione.

Come di consueto, la rivista V-Jump ha messo a disposizione le prime bozze di Dragon Ball Super 67. Di conseguenza possiamo vedere come inizia il capitolo che arriverà su MangaPlus la prossima settimana. Stavolta la redazione ha deciso di mettere a disposizione 9 pagine provenienti dalle bozze di Toyotaro, che continuano i festeggiamenti per la vittoria iniziati alla fine del capitolo scorso.

Tutti gli amici di Goku vanno a ringraziarlo e abbracciarlo mentre Vegeta e Piccolo si tengono in disparte. Sul Santuario di Dio, anche qui tutti stanno festeggiando e saltando di gioia per la vittoria, con il Maestro Muten che ancora si congratula col suo allievo. Viene poi dedicata una parentesi anche a Uub che vede sparire da davanti a sé il Grande Kaioshin. Quest'ultimo si teletrasporta sul Santuario di Dio e lascia definitivamente il corpo a Majin Bu, per la gioia di Mr. Satan.

Le pagine successive sono dedicate alla festa e rivediamo anche Goten e Trunks, Pilaf e i suoi scagnozzi ma anche gli abitanti di Yardrat. Ormai la pace è tornata nella galassia e grazie alle Sfere del Drago vengono riportati in vita gli abitanti di Neo Namek insieme a tutti quelli dei pianeti distrutti da Molo.

Trattandosi delle sole nove pagine iniziali, Dragon Ball Super 67 potrebbe ancora chiudere questa saga con qualche colpo di scena.