Dragon Ball Super 67 concluderà la saga di Molo: teorie e data di uscita

La pratica Molo è stata archiviata dopo ben due anni di lotte galattiche. Non senza sforzi, Goku è riuscito a sfruttare l'aiuto di tutti e specialmente di un nuovo personaggio per Dragon Ball Super, il giovane Uub. Ma resta ancora qualche questione da chiudere per i protagonisti dopo questa lunghissima ed estenuante battaglia.

Il capitolo 67 di Dragon Ball Super chiuderà la saga di Molo definitivamente, facendoci vedere cosa succederà dopo lo scontro finale. L'appuntamento è su MangaPlus il 20 dicembre alle ore 16 per il capitolo ufficiale in inglese e spagnolo. Ma cosa accadrà in Dragon Ball Super 67?

La pattuglia galattica avrà un ruolo importante dato che dovrà riportare in cella tutti gli evasi che attualmente si trovano sulla Terra. Il ritorno della pace nella galassia però ha avuto un prezzo, ovvero la sparizione di Merus. Questa è stata già notata dal Gran Sacerdote che ha convocato Whis e Beerus a sorpresa e più velocemente di quanto preventivato. Il discorso dell'Angelo potrebbe dare indizi per avvenimenti futuri nella saga di Dragon Ball Super e molto probabilmente sarà al centro di questo capitolo 67.

Non mancheranno poi i festeggiamenti di Goku e compagni che per forza di cose escluderanno Uub e faranno tornare tutto alla normalità con le Sfere del Drago. La presenza di Vegeta poi sarà obbligatoria: come prenderà il principe dei saiyan il nuovo power up del suo rivale?