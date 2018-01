Dragon Ball Super 67: il confronto finale su Italia 1 il 22 gennaio, le anticipazioni

Domani, lunedì 22 gennaio, inizia una nuova settimana in compagnia di: la saga di Black Goku e Zamasu volge al termine, con il confronto finale che si esplicherà nell'episodio numero 67 in onda su Italia 1.

Andiamo dunque a sviscerare tutte le anticipazioni del caso sulla messa in onda italiana di Dragon Ball Super di domani: l'episodio si intitolerà "Una nuova speranza" e segnerà la definitiva conclusione dell'arco narrativo di Future Trunks.

Trunks è infatti riuscito a eliminare Merged Zamasu convogliando la forza spirituale di terrestri e alleati nella sua spada. Dissoltosi, Zamasu tuttavia torna sotto forma di spirito multidimensionale e inizia a distruggere tutto il multiverso circostante.

In preda al panico, e ormai prossimi alla distruzione, i protagonisti non sanno più cosa fare per non soccombere a Zamasu; Goku, allora, ricorda di avere il pulsante donatogli da lord Zeno e decide di convocare il Re di tutte le cose per porre fine a questo conflitto. Lo Zeno evocato, tuttavia, è una versione dell'essere di un'altra realtà e dunque non conosce Goku come la sua controparte che abbiamo già conosciuto.

Zeno, quindi, interpreterà male la richiesta di Goku e inizierà a distruggere tutto il multiverso, e ai nostri eroi non resterà che utilizzare la macchina del tempo. La pace è finalmente tornata e adesso a Trunks e Mai resterà da compiere una scelta importante per avere il loro lieto fine...

Appuntamento a domani, lunedì 22 gennaio, su Italia 1 alle ore 14:35! Ricordiamo che la programmazione settimanale continuerà fino a martedì per poi spostarsi nel weekend.