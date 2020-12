Dragon Ball Super 67: Goku Ultra Istinto Perfetto in versione anime è stupendo

TOEI Animation con Dragon Ball Super: Broly e ONE PIECE: Stampede ha avviato un processo di "ammodernamento" dello studio con un netto miglioramento del comparto tecnico dei titoli della compagnia. Il primo a godere di tali benefici è stato l'adattamento anime di ONE PIECE, ma quale futuro spetta invece al capolavoro di Akira Toriyama?

Il subentro di Nagamine alla regia dell'anime ispirato al manga di Eiichiro Oda ha notevolmente incrementato la resa artistica dell'opera con uno stile più accattivante e vicino agli attuali gusti del pubblico. Da tempo, tuttavia, si vocifera che un destino del genere capiterà anche a Dragon Ball Super 2 attraverso la figura del presunto nuovo character designer dell'anime, ruolo affidato dunque a Naohiro Shintani. Nonostante non ci siano conferme a riguardo, i fan sperano davvero che il celebre designer prenda le redini del franchise dopo il superbo lavoro svolto sull'ultimo film del brand.

A tal proposito, un fan, un certo ELordy87, ha reinterpretato in chiave televisiva la splendida illustrazione di Toyotaro per la rivista V-Jump dedicata in occasione dell'inizio della nuova saga del manga. In particolare, l'artista ha immaginato il disegno di Toyotaro come se fosse una Key Visual e il risultato in questione potete ammirarlo in calce alla notizia. Come potete notare voi stessi, dunque, il tratto è estremamente vicino a quello di Shintani con un'atmosfera dal sentore di Dragon Ball Super 2.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.