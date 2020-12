Dragon Ball Super 67 è su MangaPlus! Alla scoperta della nuova saga con Granolla

Ci sono voluti due anni ma Molo è stato battuto. Il divoratore di pianeti di Dragon Ball Super ha finalmente trovato qualcuno che potesse ucciderlo, nonostante la magia e i poteri di cui poteva disporre. Goku ha messo fine alla piaga per l'universo intero anche se non senza patemi.

Ma conclusa una sfida ce n'è sempre un'altra. Dragon Ball Super farà partire il nuovo arco narrativo già col capitolo 67 ora disponibile su MangaPlus. Vediamo insieme cosa hanno preparato Toyotaro e Akira Toriyama per il nuovo corso di Dragon Ball Super.

Gohan e gli altri festeggiano con Goku mentre Piccolo e Vegeta osservano da lontano. Sulla Terra e anche su Yardrat tutti sono felici per la vittoria, ma il principe dei saiyan si chiede da dove sia uscita quell'ondata di energia imprevista all'ultimo secondo. Goku rivela che si saprà tutto a tempo debito. Intanto nella galassia tutto torna alla normalità grazie alle Sfere del Drago ad eccezione di Merus, ormai definitivamente scomparso a causa della trasgressione delle Leggi Angeliche.

Passa del tempo e tutti sono ancora a festeggiare, mentre Goku e Vegeta vengono convocati dalla Pattuglia Galattica per ricevere delle medaglie, uno degli onori più alti. Insieme a loro c'è Jaco che riceve anche lui per la prima volta una medaglia. A sorpresa però appare anche Merus, lasciando attonito Goku. Ora il ragazzo non è più un angelo e, con un flashback, vediamo il Gran Sacerdote che decide di riportare Merus in vita anche se non più con i suoi poteri divini. Per riportarlo in vita, Kaioshin era addirittura disposto a sacrificare la propria scambiandola con quella dell'Angelo. Con questo gesto, il Gran Sacerdote ha deciso di riportare in vita Merus come essere qualunque. Ora potrà combattere al fianco di Goku e degli altri senza timore difendendo la galassia a suo modo.

Nel flashback vediamo però anche la punizione per Kaioshin, Beerus e Whis, ovvero fare da cavalluccio per i due Zeno, e il Dio della Distruzione non la prende particolarmente bene, iniziando ad arrabbiarsi con Goku. Il tempo passa, la vita continua in pace e tranquillità, mentre Jaco al lavoro si imbatte in alcuni dei prigionieri catturati dopo la fuga causata da Molo. Alcuni di questi si chiedono se 73 sia stato davvero distrutto.

In un'altra regione dello spazio, due alieni hanno riportato la testa di 73 portata via dalla Terra appena in tempo. A quanto pare, 73 è stato rapito inizialmente da Saganbo. All'improvviso appare una nuova navicella che si avvicina alla base dove ora si trovano i resti di 73. A bordo c'è Granolla che dà battaglia nella base fino a raggiungere la sala dove il corpo dell'androide si trova. A cosa porterà questa nuova saga di Dragon Ball Super?