Dragon Ball Super 67 chiarisce il destino di Merus: ecco cosa gli è successo

È stata una battaglia lunga e ardua, ma alla fine Goku ha riportato la pace sulla Terra. L'Ultra Istinto completo è riuscito a rendere il saiyan molto più forte e, anche se con la necessità di qualche aiuto esterno, Dragon Ball Super 66 si è concluso per il meglio.

Merus ha sacrificato la sua intera esistenza per incitare Goku che alla fine torna a festeggiare con i suoi amici. Grazie alle sfere del drago, sia sulla Terra che nella galassia ritorna la pace così come ritornano le vite che Molo aveva estirpato. Tutto sembra andare per il meglio in Dragon Ball Super 67. E lo fa anche dopo qualche altra pagina, dove arriva un'altra sorpresa per Goku e Vegeta.

Alla stazione della Pattuglia Galattica si ritrovano infatti Merus davanti, vivo e vegeto. Come viene rivelato grazie a un flashback, Merus era stato sì eliminato ma l'intercessione di Kaioshin ha convinto il Gran Sacerdote a riportarlo in vita ma come essere normale e non più come angelo. Adesso Merus non ha più i suoi poteri divini e un giorno morirà come un essere qualunque, ma potrà finalmente combattere facendo ciò che ritiene sia giusto per la galassia.

La saga di Molo di Dragon Ball Super si conclude quindi con un lieto fine davvero per tutti. Ma la prossima minaccia sembra già in agguato con il misterioso Granolla.