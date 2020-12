Dragon Ball Super 67 sorprende tutti, ecco chi è Granolla e qual è il suo vero obiettivo

Dragon Ball Super ha introdotto Granolla, il misterioso "sopravvissuto" che dà il nome alla nuova saga. Nelle ultime settimane i fan del manga si sono chiesti quale fosse il suo ruolo e in che modo guerriero arriverà a scontrarsi con Goku e compagni, ma il capitolo 67 sembra percorrere tutta un'altra strada.

Nonostante Molo sia stato distrutto dagli attacchi di Goku Ultra Istinto, l'Androide 73 sembra essere riuscito a sopravvivere al colpo mortale, forse a causa di una sorta di potere rigenerativo. Dopo aver trasmesso un segnale al proprio creatore, una brigata galattica appare per recuperarne i resti e li riporta a Master Goichi, una sorta di boss del crimine che intende dominare l'universo grazie alla sua schiera di androidi.

Goichi può quindi scaricare i dati dalla sua ultima creazione, e trasmettere tutte le abilità e le tecniche di combattimento copiate negli altri androidi, rendendoli ancora più forti. Improvvisamente però, un mercenario spaziale fa la sua comparsa e mette KO i banditi con un'arma non letale. Granolla non è quindi l'antagonista, o almeno non per il momento, visto che il suo unico obiettivo è il recupero o la distruzione dell'originale OG-73i.

Innanzitutto, l'ipotesi di un mercenario o di un altro pattugliatore galattico è supportata dall'utilizzo di armi non letali. Granolla infatti si limita a mettere fuori gioco gli avversari senza ucciderli, e persegue un solo obiettivo. Al momento rimane solo da chiarire la ragione per cui il guerriero stava cercando l'Androide 73 originale: ovvero se per fermare i piani di Goichi distruggendolo una volta per tutte o semplicemente se con l'obiettivo di consegnarlo a un altro antagonista. Per scoprire la risposta dovremo aspettare il capitolo 68.

In una recente intervista Toyotaro ha affermato che la nuova saga di Dragon Ball Super sarà sorprendente, e la prima parte della storia sembra promettere bene. L'appuntamento con la prossima uscita è fissato al 20 gennaio, sempre alle 17:00 su MangaPlus.