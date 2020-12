Dragon Ball Super 67: gli spoiler di Ryokutya e il volto di Granolla

Prima dell'uscita ufficiale del nuovo capitolo i primi dettagli trapelano grazie ai leak in rete. Il solito Ryokutya ha infatti lasciato le sue criptiche impressioni sul nuovo numero di Dragon Ball Super che sembrano legare il nuovo villain alla figura di un celebre personaggio dell'immaginario di Detective Conan.

Da qualche giorno è stato annunciato il nome della nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, ovvero la Saga del Sopravvissuto Granolla. In merito al nuovo villain non abbiamo alcuna informazione, tuttavia Ryokutya, che entrato in possesso in early access della rivista, ha svelato un piccolo indizio sul prossimo antagonista . Nella fattispecie, lo paragona alla figura di Kaito Kid.

Non sappiamo a cosa si riferisca l'insider, se alla capacità di eludere i sistemi di sicurezza o alla sua maniacale ricerca di gioielli, ad ogni modo le sue parole restano eccessivamente ambigue. Ad ogni modo, sempre nelle scorse ore è emerso anche un nuovo leak dal capitolo 67, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, che svela finalmente il volto di Granolla. Il personaggio è caratterizzato da una particolare capigliatura e da una benda con una sorta di occhiale sull'occhio destro.

In attesa di ulteriori spoiler nei prossimi giorni vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori aggiornamenti sul capitolo 67 di Dragon Ball Super. E voi, invece, cosa ne pensate del volto di Granolla? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.